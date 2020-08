Tsitsipas: “L’assenza di Roger e Rafa a US Open è pesante. La nuova associazione? Non ho niente a che fare con questo”

Il greco Stefanos Tsitsipas è uno dei tennisti più attesi allo US Open 2020, al via oggi nella “bolla” (…a quanto pare, non così ermetica…) di Flushing Meadows. Nel giorno dedicato alla stampa, Tsitsipas ha risposto ad alcune domande. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni. Da sottolineare come abbia tagliato corto alla domanda sulla nuova associazione fondata da Djokovic e Pospisil, segnale inequivocabile di come regni un discreto caos e sicure divisioni tra i tennisti.

“L’ambiente qua a New York? Non ho mai giocato sull’Arthur Ashe e quindi non ho sperimentato le condizioni di uno stadio così grande e le condizioni del campo, e nemmeno la sensazione di un così grande vuoto. Sono venuto due volte all’US Open e non ho mai ottenuto buoni risultati. Spero che arrivi l’occasione per giocare sul campo centrale, magari in una sessione serale, sarebbe bellissimo in futuro con lo stadio pieno di gente… E’ uno dei pensieri che hai quando entri nel grande tennis, pensi a come sarà giocare di fronte ad un pubblico così grande, di sicuro dovrò aspettare almeno un anno per realizzare tutto ciò. Purtroppo dobbiamo accettare la situazione attuale e giocare in questo ambiente così particolare”.

“La mia quarantena? Ho fatto molte cose, mi sono occupato di aspetti della mia vita che non avevo mai affrontato prima, troppo preso dal tennis. Tuttavia non ho fermato del tutto l’allenamento della parte atletica, e quando la pandemia ha rallentato sono stato nel sud della Francia presso l’accademia di Mouratoglou cercando di ritrovare il ritmo giusto. Non posso dire di esser stato così male in questi mesi, noi tennisti viviamo sempre con la valigia in mano, un periodo più calmo senza spostamenti continui per noi tennisti può essere anche una cosa buona“.

“L’assenza di Roger e Rafa in questo torneo è pesante. Nadal ha dato priorità a Roland Garros, e così ha deciso di non viaggiare in America. Roger invece è infortunato e già sapevamo che non sarebbe tornato in campo nel 2020. Per il torneo è un perdita molto importante, tuttavia si aprono spazi per gli altri giocatori, con l’opportunità di avanzare nel torneo. Loro sono due grandissimi tennisti e persone, e quando sono in gara in un torneo, tutto è diverso”.

“La nuova associazione dei giocatori? Non sono coinvolto in alcuna maniera con questo tema. Non ho niente a che vedere con questo e pertanto non esprimerò alcun parere”.

Marco Mazzoni