Panico agli US Open: i tennisti francesi non possono uscire dalla proprie stanze dopo il caso positivo di Paire

US Open 2020

Benoit Paire è stato il primo tennista a vivere all’interno della bolla di New York ed a contrarre il Covid-19 e, con questo avvenimento, il francese sarà costretto all’isolamento all’interno della sua stanza e, di conseguenza, dovrà dare forfait gli US Open.

Ma questa notizia sta causando un’enorme preoccupazione nell’organizzazione del Grand Slam americano. L’Equipe è a conoscenza del fatto che i francesi presenti a Flushing Meadows, ovvero Richard Gasquet, Grégoire Barrere, Edouard Roger-Vasselin, Adrian Mannarino e Nicolas Copin (allenatore) dovranno rimanere chiusi nelle loro stanze fino a nuovo avviso.

Una situazione che promette nuovi sviluppi nelle prossime ore, in un momento in cui gli US Open sono a poco più di 24 ore dall’inizio.