WTA Cincinnati: Naomi Osaka si fa male e dà forfait. Successo di Victoria Azarenka

Naomi Osaka (ATP 10) ha dovuto dichiarare forfait per la finale di Cincinnati,

consegnando a Victoria Azarenka (59) il titolo del torneo che si sta concludendo nella bolla di New York. La giapponese, che negli scorsi giorni aveva costretto gli organizzatori a posporre le semifinali in segno di protesta contro le discriminazioni razziali, è stata fermata da un infortunio muscolare a una coscia.

Per la 31enne bielorussa, ex numero uno del ranking WTA, si tratta del 21o successo in carriera, il primo del 2020.