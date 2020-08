Challenger Cordenons: Il Tabellone Principale. Almeno sette azzurri al via

Challenger Cordenons – Terra – Tabellone Principale

(1) Hanfmann, Yannick vs Zapata Miralles, Bernabe

Qualifier vs Qualifier

Collarini, Andrea vs Viola, Matteo

Vilella Martinez, Mario vs (6) Giustino, Lorenzo

(3) Stebe, Cedrik-Marcel vs (WC) Nardi, Luca

Cid Subervi, Roberto vs Tabilo, Alejandro

(PR) Marterer, Maximilian vs Menezes, Joao

(WC) Bonadio, Riccardo vs (8) Rodionov, Jurij

(7) Marcora, Roberto vs Bonzi, Benjamin

(SE) Alcaraz, Carlos vs Ficovich, Juan Pablo

Qualifier vs Broady, Liam

Halys, Quentin vs (4) Bagnis, Facundo

(5) Maden, Yannick vs (SE) Musetti, Lorenzo

Janvier, Maxime vs Qualifier

Robredo, Tommy vs Altmaier, Daniel

(WC) Darderi, Luciano vs (2) Hoang, Antoine