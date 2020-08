Naomi Osaka ci ripensa. Giocherà domani la semifinale di Cincinnati

Naomi Osaka (WTA 10) sarà in campo venerdì per le semifinali del torneo di Cincinnati contro Elise Mertens (22). La giapponese, che aveva comunicato di volersi ritirare in segno di protesta contro le discriminazioni razziali, ha infatti annunciato di essere tornata sui suoi passi accettando la richiesta a disputare l’incontro da parte di WTA e Federazione Americana di tennis.

Gli incontri in programma oggi erano già stati rimandati a domani, in segno di presa di coscienza su quanto sta accadendo da parte del mondo tennistico. “È ora che tutto il mondo dello sport decida di combattere l’ingiustizia sociale”, ha affermato l’ex numero uno.