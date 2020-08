Kei Nishikori negativo al covid-19 ma decide di non giocare gli Us Open. Troppo poco allenamento nelle gambe

Kei Nishikori, uno dei giocatori più costanti agli US Open dell’ultimo decennio – finalista nel 2014 e semifinalista nel 2016 e 2018 – ha annunciato questo mercoledì il suo ritiro dall’edizione 2020 dell’evento, che si giocherà all’interno della bolla di New York.

Il giocatore giapponese è risultato positivo al coronavirus settimana scorsa, ha dovuto rinunciare all’ATP Masters 1000 di Cincinnati e, nonostante si sia ripreso dalla malattia e sia già risultato negativo al test, non ha ritenuto una buona idea di tornare alla competizioni con poco allenamento nella gambe per disputare incontri al meglio dei cinque set.

Nishikori non gioca una partita dagli US Open dello scorso anno a causa di un grave infortunio al braccio destro. Sembrava pronto a tornare nel circuito quando la pandemia ha fermato tutto, ora si prevede che il suo ritorno in campo avvenga all’ATP 250 di Kitzbuhel, che si disputerà durante la seconda settimana degli US Open.