Alexander Zverev fa l’esempio di Thiem per le sorprese che ci potranno essere a Cincinnati

Alexander Zverev, numero sette della classifica ATP, ha perso questo lunedì contro il britannico Andy Murray nel secondo round del Masters 1000 di Cincinnati, in quello che è stato il suo primo incontro dopo sei mesi nel circuito. Il tedesco alla fine ha dichiarato di non aver giocato al meglio, ma ha ricordato che questa settimana è matura per tante sorprese tra i Big dell’ATP Tour.

“Penso che non sia stato il mio incontro migliore, ma dopo sei mesi di assenza non è facile tornare. E l’ho sempre detto. L’ho notato, ho appena visto Thiem perdere contro Krajinovic 6-2, 6-1. È il primo incontro dopo il rientro e penso che ci saranno molte sorprese”.

Sascha, che ora è allenato da David Ferrer (che non è andato a New York), si è pentito dei suoi 10 doppi falli. “È il colpo su cui lavoro di più e quindi sono deluso. Sento di aver servito bene anche oggi, ma sono stato incerto nei momenti importanti della partita”.