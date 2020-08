Curiosità: cosa non possono fare i giocatori di doppio nei tornei di New York

Il brasiliano Marcelo Demoliner, specialista nel doppio, è stato uno dei tennisti più attivi sui social network in tempi di “bolla”, condividendo alcuni dettagli del dietro le quinte di ciò che stanno vivendo i tennisti negli ultimi giorni.

Questo fine settimana, il tennista ha mostrato una lista di ciò che i doppisti non possono fare durante i due tornei di New York City. La vita è diversa per tutti, ma ancora di più per chi gioca in doppio:

I giocatori di doppio non possono:

– Salutarsi con le mani (palmi o pugni)

– Parlare senza mantenere la distanza sociale

– Parlate con la mano davanti alla bocca mentre afferrate una palla