Combined Cincinnati: I risultati completi del Day 1. Andy Murray elimina Tiafoe. Fuori alcune teste di serie nel femminile

Se il circuito WTA era ripartito già a inizio mese, a Palermo, quello ATP l’ha fatto ufficialmente soltanto oggi, con i primi incontri del Masters 1000 di Cincinnati. Il torneo statunitense, per l’occasione eccezionalmente dislocato nella bolla sanitaria di Flushing Meadows (teatro, a partire dal 31 agosto prossimo, anche degli US Open), si è aperto senza particolari sorprese: l’unica testa di serie scesa in campo nell’ambito dei trentaduesimi, il canadese Félix Auger-Aliassime (ATP 20), si è qualificata agevolmente per il turno successivo. Per la cronaca, si è rivisto all’opera anche Andy Murray (129), al primo appuntamento stagionale di tale caratura. Nonostante l’esordio non fosse dei più facili, il britannico è subito apparso in buona forma, superando per 7-6 (8/6) 3-6 6-1 il tennista di casa Frances Tiafoe (81).

Combined Cincinnati – 1° Turno

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ekaterina Alexandrova vs [9] Elena Rybakina



WTA Cincinnati Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 7 7 Elena Rybakina [9] Elena Rybakina [9] 5 6 Vincitore: E. ALEXANDROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 df 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Rybakina 0-15 0-30 df 15-30 15-40 6-5 → 7-5 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 E. Rybakina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

2. [13] Maria Sakkari vs Cori Gauff (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Maria Sakkari [13] Maria Sakkari [13] 6 6 Cori Gauff Cori Gauff 1 3 Vincitore: M. SAKKARI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Gauff 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 C. Gauff 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Sakkari 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-1 → 6-1 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Gauff 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Sakkari 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Sakkari 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Frances Tiafoe vs [WC] Andy Murray



ATP Cincinnati Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 6 1 Andy Murray Andy Murray 7 3 6 Vincitore: A. MURRAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Murray 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 A-40 3-4 → 4-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Venus Williams vs [16] Dayana Yastremska (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Venus Williams Venus Williams 7 2 5 Dayana Yastremska [16] Dayana Yastremska [16] 5 6 7 Vincitore: D. YASTREMSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Yastremska 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 V. Williams 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 D. Yastremska 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 V. Williams 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Yastremska 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-5 → 2-5 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 D. Yastremska 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Williams 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Yastremska 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Williams 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 V. Williams 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Yastremska 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 V. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [12] Denis Shapovalov vs Marin Cilic (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Denis Shapovalov [12] Denis Shapovalov [12] 6 6 Marin Cilic Marin Cilic 3 3 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 4-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 4 1 Felix Auger-Aliassime [15] Felix Auger-Aliassime [15] 6 6 Vincitore: F. AUGER-ALIASSIME Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0

1. Nikoloz Basilashvilivs [15] Felix Auger-Aliassime

2. Kyle Edmund vs [PR] Kevin Anderson



ATP Cincinnati Kyle Edmund Kyle Edmund 6 6 3 Kevin Anderson Kevin Anderson 7 4 6 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Anderson 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 K. Edmund 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Edmund 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 K. Edmund 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 K. Anderson 0-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 K. Edmund 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 K. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [15] Donna Vekic vs Victoria Azarenka



WTA Cincinnati Donna Vekic [15] Donna Vekic [15] 2 3 Victoria Azarenka Victoria Azarenka 6 6 Vincitore: V. AZARENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Vekic 0-15 0-30 df 0-40 df 3-4 → 3-5 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 V. Azarenka 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 V. Azarenka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 V. Azarenka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 1-3 → 1-4 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Sam Querrey vs Milos Raonic



ATP Cincinnati Sam Querrey Sam Querrey 4 4 Milos Raonic Milos Raonic 6 6 Vincitore: M. RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Raonic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Raonic 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Raonic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Querrey 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Querrey 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

5. [11] Alison Riske vs Amanda Anisimova (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Alison Riske [11] Alison Riske [11] 3 3 Amanda Anisimova Amanda Anisimova 6 6 Vincitore: A. ANISIMOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Riske 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Anisimova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 3 4 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 6 6 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 df 2-4 → 3-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 A. Sevastova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 3-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 3-4 → 3-5 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Anastasija Sevastovavs Kristina Mladenovic

2. Benoit Paire vs Borna Coric



ATP Cincinnati Benoit Paire Benoit Paire 0 0 0 Borna Coric • Borna Coric 0 6 1 Vincitore: B. CORIC per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Coric 0-1 B. Paire 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 B. Paire 0-15 15-30 15-40 df 0-4 → 0-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 B. Paire 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

3. [Q] Lloyd Harris vs Taylor Fritz



ATP Cincinnati Lloyd Harris Lloyd Harris 1 3 Taylor Fritz Taylor Fritz 6 6 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 L. Harris 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [Q] Ricardas Berankis vs [WC] Tommy Paul



ATP Cincinnati Ricardas Berankis Ricardas Berankis 6 6 7 Tommy Paul Tommy Paul 7 4 5 Vincitore: R. BERANKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Paul 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 5-3 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Paul 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 R. Berankis 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 T. Paul 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Heather Watson Heather Watson 1 6 3 Bernarda Pera Bernarda Pera 6 3 6 Vincitore: B. PERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-5 → 3-6 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Pera 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 B. Pera 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Watson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Pera 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Pera 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Pera 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 H. Watson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 B. Pera 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Watson 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 B. Pera 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Pera 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. Heather Watsonvs Bernarda Pera

2. Veronika Kudermetova vs Ajla Tomljanovic



WTA Cincinnati Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 5 6 7 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 7 3 5 Vincitore: V. KUDERMETOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 A. Tomljanovic 15-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Tomljanovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Kudermetova 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 df 4-5 → 5-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 A. Tomljanovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

3. Alizé Cornet vs [WC] Catherine Mcnally



WTA Cincinnati Alizé Cornet Alizé Cornet 6 6 Catherine Mcnally Catherine Mcnally 0 4 Vincitore: A. CORNET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Mcnally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Mcnally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Mcnally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-3 → 3-3 A. Cornet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Mcnally 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Mcnally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-0 → 6-0 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 C. Mcnally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Karolina Muchova vs [Q] Ann Li



WTA Cincinnati Karolina Muchova Karolina Muchova 6 6 Ann Li Ann Li 4 4 Vincitore: K. MUCHOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Muchova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Li 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Li 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 A. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Li 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Alex de Minaur Alex de Minaur 2 4 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 J. Struff 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

1. Jan-Lennard Struffvs Alex de Minaur

2. [Q] Cameron Norrie vs Reilly Opelka (non prima ore: 18:30)



ATP Cincinnati Cameron Norrie Cameron Norrie 3 4 Reilly Opelka Reilly Opelka 6 6 Vincitore: R. OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Opelka 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Opelka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Opelka 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

3. Filip Krajinovic vs [Q] Salvatore Caruso



ATP Cincinnati Filip Krajinovic Filip Krajinovic 7 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 5 4 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Caruso 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-3 → 5-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 6-5 → 7-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Krajinovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Caruso 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 1-0 → 2-0 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Jamie Murray / Neal Skupski



ATP Cincinnati Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 6 6 Jamie Murray / Neal Skupski Jamie Murray / Neal Skupski 7 7 Vincitori: MURRAY / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* df 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 J. Murray / Skupski 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 7 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 5 1 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 6-5 → 7-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-4 → 4-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Pablo Carreno Bustavs Dusan Lajovic

2. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Cristian Garin / Casper Ruud



ATP Cincinnati Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 6 6 10 Cristian Garin / Casper Ruud Cristian Garin / Casper Ruud 3 7 6 Vincitori: RAM / SALISBURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 C. Garin / Ruud 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 df 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 5-8 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 C. Garin / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Garin / Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 C. Garin / Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Garin / Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Garin / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Garin / Ruud 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-3 → 6-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Garin / Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Garin / Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 C. Garin / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Garin / Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

3. [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



ATP Cincinnati Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] 6 6 Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 4 2 Vincitori: KOOLHOF / MEKTIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 W. Koolhof / Mektic 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin



ATP Cincinnati Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 3 6 10 Jeremy Chardy / Fabrice Martin Jeremy Chardy / Fabrice Martin 6 3 8 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 J. Chardy / Martin 1-0 J. Rojer / Tecau 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 df 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 ace 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 40-40 4-3 → 5-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Chardy / Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Chardy / Martin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-5 → 3-5 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-4 → 2-4 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Jennifer Brady / Caroline Dolehide Jennifer Brady / Caroline Dolehide 6 3 10 Madison Keys / Sloane Stephens Madison Keys / Sloane Stephens 1 6 6 Vincitori: BRADY / DOLEHIDE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 M. Keys / Stephens 1-0 M. Keys / Stephens 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 5-9 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Brady / Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Keys / Stephens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Brady / Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 M. Keys / Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Brady / Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Keys / Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Brady / Dolehide 0-15 df 0-30 0-40 df df 1-1 → 1-2 M. Keys / Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Brady / Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Keys / Stephens 0-15 df 0-30 0-40 5-1 → 6-1 J. Brady / Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Keys / Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 J. Brady / Dolehide 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Keys / Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Brady / Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Keys / Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. Jennifer Brady/ Caroline Dolehidevs Madison Keys/ Sloane Stephens

2. Asia Muhammad / Taylor Townsend vs [4] Bethanie Mattek-Sands / Shuai Zhang



WTA Cincinnati Asia Muhammad / Taylor Townsend Asia Muhammad / Taylor Townsend 3 6 10 Bethanie Mattek-Sands / Shuai Zhang [4] Bethanie Mattek-Sands / Shuai Zhang [4] 6 3 8 Vincitori: MUHAMMAD / TOWNSEND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 B. Mattek-Sands / Zhang 1-0 A. Muhammad / Townsend 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Mattek-Sands / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 A. Muhammad / Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 B. Mattek-Sands / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Mattek-Sands / Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Muhammad / Townsend 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Mattek-Sands / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Muhammad / Townsend 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Mattek-Sands / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Muhammad / Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 B. Mattek-Sands / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Muhammad / Townsend 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 B. Mattek-Sands / Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 A. Muhammad / Townsend 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 B. Mattek-Sands / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 A. Muhammad / Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands / Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Kaitlyn Christian / Giuliana Olmos vs [2] Nicole Melichar / Yifan Xu



WTA Cincinnati Kaitlyn Christian / Giuliana Olmos Kaitlyn Christian / Giuliana Olmos 2 3 Nicole Melichar / Yifan Xu [2] Nicole Melichar / Yifan Xu [2] 6 6 Vincitori: MELICHAR / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Melichar / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 K. Christian / Olmos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 df 3-4 → 3-5 N. Melichar / Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 K. Christian / Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 3-3 N. Melichar / Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-2 → 2-3 K. Christian / Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Melichar / Xu 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Christian / Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Melichar / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Christian / Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 N. Melichar / Xu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-4 → 2-5 K. Christian / Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 N. Melichar / Xu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 K. Christian / Olmos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Melichar / Xu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Christian / Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Melichar / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati John Peers / Michael Venus John Peers / Michael Venus 4 6 Daniel Evans / David Goffin Daniel Evans / David Goffin 6 7 Vincitori: EVANS / GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 ace 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 D. Evans / Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Peers / Venus 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 5-5 → 6-5 D. Evans / Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Evans / Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 3-4 → 3-5 J. Peers / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 D. Evans / Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 J. Peers / Venus 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-1 → 3-2 D. Evans / Goffin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Peers / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 D. Evans / Goffin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Peers / Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Evans / Goffin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 D. Evans / Goffin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 3-4 → 3-5 J. Peers / Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Evans / Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 J. Peers / Venus 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Evans / Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 1-2 → 1-3 J. Peers / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 D. Evans / Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Peers / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

1. John Peers/ Michael Venusvs Daniel Evans/ David Goffin

2. Hubert Hurkacz / John Isner vs Max Purcell / Luke Saville



ATP Cincinnati Hubert Hurkacz / John Isner Hubert Hurkacz / John Isner 6 6 Max Purcell / Luke Saville Max Purcell / Luke Saville 3 0 Vincitori: HURKACZ / ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 H. Hurkacz / Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-0 → 6-0 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 H. Hurkacz / Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 H. Hurkacz / Isner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz / Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 6-3 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 H. Hurkacz / Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz / Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz / Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz / Isner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. [7] Raven Klaasen / Oliver Marach vs Tim Puetz / Alexander Zverev



ATP Cincinnati Raven Klaasen / Oliver Marach [7] Raven Klaasen / Oliver Marach [7] 7 3 10 Tim Puetz / Alexander Zverev Tim Puetz / Alexander Zverev 6 6 6 Vincitori: KLAASEN / MARACH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 T. Puetz / Zverev 1-0 R. Klaasen / Marach 1-0 ace 1-1 2-1 df 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 9-5 df 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Puetz / Zverev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Puetz / Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Klaasen / Marach 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 T. Puetz / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Puetz / Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Puetz / Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Puetz / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Klaasen / Marach 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 T. Puetz / Zverev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Klaasen / Marach 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 5-3 → 5-4 T. Puetz / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 4-2 → 5-2 T. Puetz / Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 ace 4-1 → 4-2 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Puetz / Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Puetz / Zverev 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 R. Klaasen / Marach 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Sebastian Korda / Brandon Nakashima vs Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin



ATP Cincinnati Sebastian Korda / Brandon Nakashima Sebastian Korda / Brandon Nakashima 2 4 Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin 6 6 Vincitori: MELZER / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Korda / Nakashima 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Korda / Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Korda / Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 df 0-30 df 0-40 1-2 → 2-2 S. Korda / Nakashima 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-2 → 1-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Korda / Nakashima 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 2-6 S. Korda / Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Korda / Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Korda / Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Korda / Nakashima 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek 6 6 Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 2 3 Vincitori: KUZMOVA / SWIATEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 L. Kichenok / Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 L. Kichenok / Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Kichenok / Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 3-0 → 3-1 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 L. Kichenok / Kichenok 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Kichenok / Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 5-2 → 6-2 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 5-2 L. Kichenok / Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace ace 3-1 → 4-1 L. Kichenok / Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 L. Kichenok / Kichenok 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 V. Kuzmova / Swiatek 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. Viktoria Kuzmova/ Iga Swiatekvs Lyudmyla Kichenok/ Nadiia Kichenok

2. Sharon Fichman / Darija Jurak vs [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac



WTA Cincinnati Sharon Fichman / Darija Jurak Sharon Fichman / Darija Jurak 4 6 Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac [8] 6 7 Vincitori: HRADECKA / KLEPAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Fichman / Jurak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Fichman / Jurak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Fichman / Jurak 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 df 2-3 → 3-3 S. Fichman / Jurak 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Fichman / Jurak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 1-0 → 1-1 S. Fichman / Jurak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Fichman / Jurak 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Hradecka / Klepac 15-0 15-15 30-30 30-40 df 40-40 3-4 → 3-5 S. Fichman / Jurak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 L. Hradecka / Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Fichman / Jurak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Hradecka / Klepac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. Fichman / Jurak 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Hradecka / Klepac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Fichman / Jurak 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [5] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Nao Hibino / Makoto Ninomiya



WTA Cincinnati Shuko Aoyama / Ena Shibahara [5] Shuko Aoyama / Ena Shibahara [5] 6 2 10 Nao Hibino / Makoto Ninomiya Nao Hibino / Makoto Ninomiya 4 6 4 Vincitori: AOYAMA / SHIBAHARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 N. Hibino / Ninomiya 1-0 N. Hibino / Ninomiya 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 1-9 2-9 3-9 4-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Hibino / Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 S. Aoyama / Shibahara 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 2-4 → 2-5 N. Hibino / Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 S. Aoyama / Shibahara 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 N. Hibino / Ninomiya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Aoyama / Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 N. Hibino / Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Hibino / Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Hibino / Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-3 → 4-4 S. Aoyama / Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Hibino / Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Hibino / Ninomiya 0-15 df 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 1-1 → 1-2 N. Hibino / Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Aoyama / Shibahara 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Kveta Peschke / Demi Schuurs [3] Kveta Peschke / Demi Schuurs [3] 1 6 10 Oksana Kalashnikova / Alla Kudryavtseva Oksana Kalashnikova / Alla Kudryavtseva 6 4 5 Vincitori: PESCHKE / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 1-0 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 0-1 0-2 1-2 ace 2-2 df 2-3 2-4 df 2-5 2-6 2-7 3-7 3-8 4-8 4-9 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 5-4 → 6-4 K. Peschke / Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Peschke / Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 K. Peschke / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-30 0-2 → 1-2 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Peschke / Schuurs 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 K. Peschke / Schuurs 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Peschke / Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 K. Peschke / Schuurs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Kalashnikova / Kudryavtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [3] Kveta Peschke/ Demi Schuursvs Oksana Kalashnikova/ Alla Kudryavtseva

2. Ellen Perez / Storm Sanders vs [7] Anna-Lena Friedsam / Katerina Siniakova



WTA Cincinnati Ellen Perez / Storm Sanders Ellen Perez / Storm Sanders 6 1 14 Anna-Lena Friedsam / Katerina Siniakova [7] Anna-Lena Friedsam / Katerina Siniakova [7] 2 6 12 Vincitori: PEREZ / SANDERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 E. Perez / Sanders 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 df 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 df 11-12 12-12 13-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Perez / Sanders 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Friedsam / Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 E. Perez / Sanders 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Friedsam / Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-3 → 1-3 E. Perez / Sanders 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Friedsam / Siniakova 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Perez / Sanders 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Friedsam / Siniakova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 E. Perez / Sanders 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Friedsam / Siniakova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 E. Perez / Sanders 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Friedsam / Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 E. Perez / Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Friedsam / Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Perez / Sanders 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Arina Rodionova / Sabrina Santamaria vs Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk