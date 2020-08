Challenger Praga 2: Il Main Draw. Stan Wawrinka guida sempre il seeding

Challenger Praga 2 – Terra – Parte Alta

(1/WC) Wawrinka, Stan vs Bye

(Q) Oliveira, Goncalo vs Jaziri, Malek

(Q) Gengel, Marek vs Gabashvili, Teymuraz

Bye vs (15) Van de Zandschulp, Botic

(10) Diez, Steven vs Bye

Karatsev, Aslan vs Couacaud, Enzo

Ymer, Elias vs Janvier, Maxime

Bye vs (8) Gulbis, Ernests

(4) Maden, Yannick vs Bye

Krstin, Pedja vs (WC) Vrbensky, Michael

Muller, Alexandre vs Otte, Oscar

Bye vs (16) Popko, Dmitry

(11) Clarke, Jay vs Bye

(WC) Lehecka, Jiri vs Masur, Daniel

Safiullin, Roman vs Grenier, Hugo

Bye vs (7) Rinderknech, Arthur

Challenger Praga 2 – Terra – Parte Bassa

(5) Coppejans, Kimmer vs Bye

Griekspoor, Tallon vs (WC) Klein, Lukas

Karlovskiy, Evgeny vs Ferreira Silva, Frederico

Bye vs (12) Stakhovsky, Sergiy

(13) Haase, Robin vs Bye

Cerundolo, Francisco vs Machac, Tomas

Kolar, Zdenek vs (PR) De Greef, Arthur

Bye vs (3) Chung, Hyeon

(6) Klizan, Martin vs Bye

Robredo, Tommy vs Olivo, Renzo

(WC) Forejtek, Jonas vs Vatutin, Alexey

Bye vs (9) Ofner, Sebastian

(14) Horansky, Filip vs Bye

Molleker, Rudolf vs Rosol, Lukas

Benchetrit, Elliot vs Bemelmans, Ruben

Bye vs (2) Herbert, Pierre-Hugues