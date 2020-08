Marion Bartoli e la replica di Paire e Auger Aliassime sugli Us Open

Felix Auger Aliassime e Benoit Paire hanno reagito alle dichiarazioni di Marion Bartoli, la quale sostiene che i campioni degli US Open si renderanno conto, dopo aver vinto la gara, di non aver davvero vinto un torneo del Grand Slam come gli altri.

Il canadese e il francese (quest’ultimo già famoso per alcuni scambi di battute con la connazionale) hanno lamentato la mancanza di coerenza nelle dichiarazioni della campionessa di Wimbledon 2013, che ha vinto quel titolo senza affrontare nel suo cammino nessuna top 15 …