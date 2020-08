Challenger Praga: I risultati completi dei Quarti di Finale. Stan Wawrinka perde un set ma è in semifinale

Stan Wawrinka (ATP 17) ha raggiunto le semifinali del Challenger di Praga battendo 2-6 6-0 6-1 l’indiano Sumit Nagal (127). Dopo un’entrata in partita laboriosa, materializzatasi in un primo set perso in maniera piuttosto netta, lo svizzero ha reagito, facendo valere la propria esperienza e battendo l’avversario. Il 35enne ora si giocherà l’accesso all’atto conclusivo sfidando il giovane talento di casa Michael Vrbensky (402).

Challenger Praga – Quarti di Finale – Terra

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Tallon Griekspoor vs [3] Pierre-Hugues Herbert



2. [WC] Michael Vrbensky vs Elias Ymer (non prima ore: 12:00)



3. [1/WC] Stan Wawrinka vs [6] Sumit Nagal (non prima ore: 14:00)



4. [1] Robin Haase / Divij Sharan vs [WC] Jiri Lehecka / Tomas Machac (non prima ore: 15:30)



COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Andre Goransson / Goncalo Oliveira vs [WC] Zdenek Kolar / Lukas Rosol



2. [7] Henri Laaksonen vs Aslan Karatsev (non prima ore: 12:00)



3. Steven Diez / Blaz Rola vs N.Sriram Balaji / Kimmer Coppejans (non prima ore: 14:00)



4. Pierre-Hugues Herbert / Arthur Rinderknech vs Ilya Ivashka / Sumit Nagal (non prima ore: 16:30)