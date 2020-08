Gli US Open avranno “staff coronavirus” sparsi per tutto il torneo

La federazione tennistica statunitense sta cercando di mitigare il più possibile il rischio di contaminazione da coronavirus durante le edizioni (speciali) del Cincinnati Masters 1000 e degli US Open, quindi è anche necessario ricorrere a una serie di misure mai viste prima.

L’USTA ha confermato mercoledì che 40 membri dello staff saranno sparsi per gli impianti per impedire ai giocatori e alle squadre tecniche di violare le regole di distanziamento e di passeggio nei luoghi in cui sono richieste mascherine. “Vogliamo limitare a zero il rischio di contagio. Tutto deve andare bene”.

Nel corso di questi primi giorni, alcuni tennisti hanno condiviso foto senza mascherine all’interno delle suite dell’albergo, il che non è consentito, quindi sarà una sfida per tutti rispettare le regole per quasi un mese nella bolla.

Gli unici posti dove i giocatori possono tranquillamente essere senza mascherina sono in campo e nella stanza dell’hotel.