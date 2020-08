Boris Becker: “Novak Djokovic ha il peggior smash tra i top 100”

Boris Becker, ex numero uno al mondo e allenatore di Novak Djokovic tra il 2013 e il 2016, era noto per il suo eccellente gioco di rete e per questo motivo può criticare quello che è l’aspetto meno buono dell’attuale n.1 della classifica mondiale. Il tedesco ritiene addirittura che nessuno dei TOP 100 abbia uno smash peggiore del suo ex allievo.

“Sai chi ha il peggior smash nella top 100 ATP? Novak Djokovic. Non puoi immaginare le ore di allenamento che abbiamo passato a praticare quel colpo. È tutto nella testa. Ha sempre voluto fare un sacco di cose spettacolari quando esegue quel colpo con la palla, ma io gli ho spiegato che la cosa importante era vincere il punto”, ha detto il tedesco