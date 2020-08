Challenger Praga: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Ritorna alla vittoria Stan Wawrinka

Dopo 172 giorni di senza gare ufficiali è ricominciata con un successo l’attività agonistica di Stan Wawrinka (ATP 17). Lo svizzero si è infatti imposto 6-1 4-6 6-1 nei confronti del russo Roman Safiullin (178). L’incontro era valido per il secondo turno del Challenger di Praga.

3° Turno

R3: (1)Stanislas Wawrinka (SUI) vs Oscar Otte (GER)

R3: (WC)Jiri Lehecka (CZE) vs (6)Sumit Nagal (IND)

R3: (5)Jozef Kovalik (SVK) vs Tallon Griekspoor (NED)

R3: Zdenek Kolar (CZE) vs (3)Pierre Hugues Herbert (FRA)

Challenger Praga – 2° Turno – Terra

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [9] Blaz Rola vs [WC] Jiri Lehecka



CH Prague Blaz Rola [9] Blaz Rola [9] 4 6 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 7 Vincitore: J. LEHECKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 B. Rola 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 B. Rola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 5-2 → 5-3 B. Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 B. Rola 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Rola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Rola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Jonas Forejtek vs [3] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 12:00)



CH Prague Jonas Forejtek Jonas Forejtek 6 4 3 Pierre-Hugues Herbert [3] Pierre-Hugues Herbert [3] 2 6 6 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-5 → 4-5 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 P. Herbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Forejtek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Forejtek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Herbert 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Forejtek 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Herbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Forejtek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [1/WC] Stan Wawrinka vs Roman Safiullin (non prima ore: 14:00)



CH Prague Stan Wawrinka [1] Stan Wawrinka [1] 6 4 6 Roman Safiullin Roman Safiullin 1 6 1 Vincitore: S. WAWRINKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Safiullin 15-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 df df 3-0 → 4-0 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [4] Philipp Kohlschreiber vs Mats Moraing (non prima ore: 15:30)



CH Prague Philipp Kohlschreiber [4] Philipp Kohlschreiber [4] 6 7 Mats Moraing Mats Moraing 1 6 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Moraing 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-6 → 6-6 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Moraing 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Moraing 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Moraing 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 5-1 → 6-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 5-1 M. Moraing 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Kohlschreiber 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Moraing 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Jozef Kovalik vs Adrian Menendez-Maceiras



CH Prague Jozef Kovalik [5] Jozef Kovalik [5] 4 6 6 Adrian Menendez-Maceiras Adrian Menendez-Maceiras 6 1 2 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 5-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A df 0-3 → 1-3 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [15] Sebastian Ofner vs Zdenek Kolar (non prima ore: 12:00)



CH Prague Sebastian Ofner [15] Sebastian Ofner [15] 6 5 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 7 7 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 5-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Z. Kolar 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 S. Ofner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* df 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* ace 6-6 → 6-7 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Tomas Machac vs [8] Ilya Ivashka (non prima ore: 13:30)



CH Prague Tomas Machac Tomas Machac 6 7 Ilya Ivashka [8] Ilya Ivashka [8] 0 5 Vincitore: T. MACHAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Machac 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 3-2 → 3-3 I. Ivashka 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-0 → 5-0 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 I. Ivashka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 I. Ivashka 0-15 df 0-30 df 15-30 0-0 → 1-0

COURT 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Oscar Otte vs [13] Arthur Rinderknech



CH Prague Oscar Otte Oscar Otte 6 6 Arthur Rinderknech [13] Arthur Rinderknech [13] 2 3 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Otte 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 O. Otte 15-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 O. Otte 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Jay Clarke vs [6] Sumit Nagal (non prima ore: 12:00)



CH Prague Jay Clarke • Jay Clarke 0 3 7 1 Sumit Nagal [6] Sumit Nagal [6] 0 6 5 4 Vincitore: S. NAGAL per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Clarke 1-4 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Nagal 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Nagal 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Clarke 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Tallon Griekspoor vs [11] Kimmer Coppejans (non prima ore: 13:30)