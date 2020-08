I giocatori “festeggiano” i test negativi e iniziano ad allenarsi agli US Open. Jannik Sinner conferma la partecipazione a Cincinnati e Us Open

I tempi in cui viviamo sono decisamente diversi da qualsiasi cosa che abbiamo mai vissuto in precedenza. A New York, i giocatori in gara a Cincinnati e agli US Open si stanno ambientando nella bolla di Flushing Meadows in questi giorni, e i primi post sui social network all’arrivo nella Grande Mela sono stati molto diversi dal solito.

I social network stanno moltiplicando le foto dei giocatori che dichiarano di essere risultati negativi al coronavirus e per questo sono autorizzati ad utilizzare i campi di allenamento in questi primi giorni prima di iniziare il torneo.

Ricordiamo che per poter gareggiare, tutti i giocatori devono risultare negativi una seconda volta 24 ore dopo il primo test.

Jannik Sinner, intanto, annuncia la sua presenza a Cincinnati e Us Open: “Sono entusiasta di annunciare che giocherò a Cincinnati e Us Open nelle prossime settimane. Non è stata una decisione facile da prendere con il COVID-19 ancora presente nella vita di tanti. Voglio ringraziare tutti per aver fatto in modo che ci siano le giuste precauzioni di sicurezza per far sì che i tornei si disputino. Non vedo l’ora di tornare alla competizione”.