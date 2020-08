Kei Nishikori è risultato positivo al coronavirus prima del viaggio a New York. Forfait almeno a Cincinnati

Kei Nishikori, ex top 5 mondiale e che si preparava a tornare dopo quasi un anno di infortuni, ha annunciato questa domenica il suo ritiro dall’ATP Masters 1000 di Cincinnati, perchè è risultato positivo al coronavirus nel suo test in Florida, dove vive.

Il trentenne giapponese, che si è allenato bene a Bradenton, spera ancora di entrare in azione agli US Open, ma dovrà isolarsi nei prossimi giorni e ottenere un risultato negativo nei prossimi test per la malattia. “Saremo testati di nuovo venerdì e farò un altro aggiornamento sulla mia situazione”, ha dichiarato il giapponese, che garantisce di avere solo lievi sintomi della malattia.