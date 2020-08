Challenger Todi: Il programma completo di Lunedì 17 Agosto

Campo Centrale – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [8] Lorenzo Giustino vs Daniel Altmaier

2. Gian Marco Moroni vs [Q] Carlos Alcaraz

3. Alessandro Giannessi vs Maxime Janvier (non prima ore: 18:00)

4. [3] Federico Gaio vs Matteo Viola (non prima ore: 20:30)

Grand Stand – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Elliot Benchetrit vs Facundo Mena

2. [Q] Andrea Vavassori vs [4] Cedrik-Marcel Stebe

3. Hugo Grenier vs [6] Antoine Hoang

4. [Q] Andrea Arnaboldi vs Mario Vilella Martinez (non prima ore: 18:30)