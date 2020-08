Dominic Thiem si fa una foto senza mascherina in aereoporto

Dominic Thiem, numero tre al mondo e uno dei grandi contendenti per il titolo deli US Open, si è recato a New York questo sabato, così come la stragrande maggioranza dei giocatori che parteciperanno alla competizione. All’uscita dal suo paese, l’austriaco ha scattato una foto insieme al suo grande amico e compatriota Dennis Novak, il numero due austriaco, ma senza mascherina.

Le critiche sono piovute rapidamente da molti fan, che non hanno dimenticato alcuni recenti atteggiamenti di Thiem legati alla pandemia del nuovo coronavirus.