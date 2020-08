Un aereo pieno di tennisti è partito da Milano per New York questo sabato

La famosa bolla di New York, che accoglierà tutti i tennisti che parteciperanno al Cincinnati Masters 1000 e agli US Open, si aprirà oggi sabato 15 agosto, a cinque giorni dall’inizio della fase di qualificazione del primo dei due tornei della Grande Mela. Per questo motivo, la stragrande maggioranza dei partecipanti all’evento – e sono circa trecento – è partita oggi per New York ed in maggioranza è partita dall’Europa.

Diverse decine di tennisti sono andati tutti insieme su un volo Delta Airlines da Milano, che ha trasportato la maggior parte dei giocatori provenienti dal sud della Francia e anche da Monaco, dove vivono alcuni dei migliori giocatori del mondo, come Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Felix Auger Aliassime o David Goffin.