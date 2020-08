Us Open: I doppisti con il miglior ranking in singolare sostituiranno i tennisti in caso di forfait dopo il sorteggio dei tabelloni principali

Gli organizzatori degli US Open hanno annunciato il processo di sostituzione dei giocatori dai tabelloni principali della competizione tenendo conto che non ci saranno le qualificazioni nell’edizione 2020 dello Slam nordamericano.

Nel caso in cui un giocatore si ritiri dal tabellone principale dopo che è stato sorteggiato (per covid-19 o qualsiasi altra questione fisica), il tennista di doppio con la miglior classifica in singolare avrà il diritto di occupare quel posto e tenere il 50 per per cento del premio in denaro. L’altra metà è per il giocatore che ha rinunciato, ma solo se è presente nella ‘bolla’ e con giustificazione medica. Altrimenti, il sostituto conquisterà il prize money per intero e il giocatore che ha dato forfait non avrà nulla.

Fino al sorteggio dei tabelloni principali che avverrà il 27 agosto, i giocatori che daranno forfait verranno sostituiti dagli alternates presenti nella lista originale, ma si prevede che pochissimi tennisti presenti in quella lista si recheranno nella bolla, presenza in tabellone che sarà probabilmente occupata da giocatori americani che si troveranno sul posto.