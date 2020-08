Dominic Thiem potrebbe lasciare subito New York se non ci saranno delle novità sulla quarantena

Dominic Thiem, numero tre della classifica mondiale, è uno dei tennisti interessati a giocare per tutti i titoli più importanti che potrebbero ancora essere disputati nel 2020. Il 26enne austriaco, finalista agli Australian Open, ha giocato sui campi veloci, erba e terra in esibizioni post-quarantena (ha vinto quattro trofei e ha giocato molto bene), ma ha le sue priorità ben definite se verrà confermata la quarantena obbligatoria degli atleti di ritorno in Europa dagli Stati Uniti.

Secondo il suo manager, Herwig Straka, Thiem si recherà a New York la prossima settimana, ma potrebbe tornare in Europa prima degli US Open, se le autorità italiane non raggiungeranno un accordo di eccezione con gli US Open e l’ATP. Ricordiamo che il torneo di Roma è il più importante evento prima del Roland Garros, da quando Madrid è stata annullato.

“E’ ora che il tennis riprenda, dopo il calcio, l’NBA, la Formula 1. Mi è piaciuto stare a casa, ma mi mancano i grandi tornei. Sono pronto, ma se non sarà possibile, andremo a casa”, ha ammesso l’austriaco, che sarà la seconda testa di serie agli US Open 2020.