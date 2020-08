Kyrgios parla del ritiro di Nadal dagli US Open: “Non mi ha sorpreso”

Nick Kyrgios, numero 40 del mondo e una delle voci più attive del circuito in questa fase in cui il tennis non è ancora tornato, ed ha reagito al forfait di Rafa Nadal agli US Open (prova che anche l’australiano non disputerà).

Per Kyrgios, la decisione del numero due del mondo era la più attesa. “Non sono stato sorpreso dalla decisione di Rafa. Credo che abbia più occhi per il Roland Garros. A questo punto sceglierei sicuramente di andare in Europa, con tutto quello che sta succedendo”.

Nel 2020 difficilmente vedremo Kyrgios in azione, quindi il cattivo ragazzo non vede l’ora che arrivi il 2021 senza però grandi aspettative. “Non sono nemmeno convinto che gli Australian Open si disputeranno all’inizio dell’anno. Ho sentito alla radio che ci sono stati 700 nuovi casi a Melbourne. Sono tempi tristi a Melbourne, non so se gli Australian Open si disputeranno”, ha concluso.

Ricordiamo che il tennis maschile tornerà ufficialmente con l’ATP 1000 di Cincinnati il 22 agosto. L’evento si terrà a Flushing Meadows, tappa degli US Open.