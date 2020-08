Stan Wawrinka: “Mi sto avvicinando al termine della mia carriera”

La stagione del tennis è pronta a ricominciare e così anche Stan Wawrinka, che per ritrovare il ritmo partita giocherà il Challenger di Praga in programma a partire dal 17 di agosto. La lunga pausa non ha però destabilizzato Stan che si sente tranquillo: “Sono fortunato ad aver già avuto tanto nella mia carriera, ho conquistato tre Slam, per cui non ho questo grande stress per dirmi che devo assolutamente vincere qualcosa.

Mi sto avvicinando al termine della carriera, ma la cosa non mi stressa”.

Il 35enne ha anche spiegato le ragioni che l’hanno spinto a rinunciare agli US Open: “Non me la sento di andare in questa situazione. Alla mia età non posso giocare tutte le partite in calendario, soprattutto dopo essere stato fermo così a lungo. Se a New York si giocherà sarà in condizioni difficili e quindi preferisco restare qui a prepararmi”.