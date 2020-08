Us Open: I giocatori del circuito ATP si incontrano e non ci sarà un boicottaggio collettivo

US Open 2020

I tennisti del circuito ATP si sono riuniti in videochiamata per oltre due ore dove hanno discusso della possibilità di un boicottaggio degli US Open che inizieranno il 31 agosto.

Secondo le prime informazioni, non ci sarà alcun boicottaggio degli US Open da parte dei tennisti dopo che nelle ultime ore era emersa la voce che i top 20 (sono 15 gli iscritti agli US Open) stavano considerando di boicottare la gara.

Ora, dopo l’incontro si è capito che i tennisti hanno fatto marcia indietro e giocheranno nel Grand Slam americano.