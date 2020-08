Us Open: Ecco le wild card del singolare maschile e femminile. Inviti anche a Murray e Clijsters

Dopo le illustri defezioni di Rafael Nadal, Nick Kyrgios e Ashleigh Barty, sono state assegnate le wild card per i prossimi US Open, in programma dal 31 agosto a 13 settembre. Gli organizzatori hanno deciso di invitare, oltre a sette giocatori e sette giocatrici statunitensi, anche Andy Murray e Kim Clijsters.

Il 33enne britannico, vincitore nel 2012, aveva negli scorsi giorni ricevuto un invito anche per il Masters 1000 di Cincinnati, dislocato eccezionalmente a New York a causa della pandemia, ma non ha ancora confermato la sua presenza a causa dei protocolli legati alla quarantena previsti al rientro in Europa. La 37enne belga, trionfatrice in tre occasioni a Flushing Meadows, ha tentato il ritorno alle competizioni a inizio 2020, dopo 8 anni di inattività, ma è stata fermata dal coronavirus.

Maschile: Andy Murray, Ulises Blanch, Maxime Cressy, Sebastian Korda, Thai-Son Kwiatkowski, Michael Mmoh, Brandon Nakashima, JJ Wolf.

Femminile: Kim Clijsters, Usue Arconada, CiCi Bellis, Francesca Di Lorenzo, Caroline Dolehide, Ann Li, Robin Montgomery e Osuigwe.