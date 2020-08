Us Open: Il montepremi si abbassa ma è record per chi perderà al primo turno

Per la prima volta nella storia, gli US Open offriranno ai loro giocatori meno soldi rispetto all’anno precedente. Gli effetti della pandemia e l’enorme calo delle entrate che l’evento avrà perché non potrà contare su un pubblico tra gli spalti è la causa di questa decisione.

Lo hanno confermato questo mercoledì gli organizzatori tramite un comunicato della US Tennis Federation (USTA), che in dettaglio ha parlato del montepremi.

I campioni del singolare maschile e femminile dell’edizione 2020 riceveranno tre milioni di dollari, importi che ritornano a quanto pagato nel 2017. L’anno scorso Rafael Nadal e Bianca Andreescu si sono portati a casa 3,85 milioni di dollari.

Ma non tutti i turni daranno meno soldi. Chi perderà al primo turno, ad esempio, lascerà New York con 61.000 dollari, contro i 58.000 del 2019.

Gli US Open offriranno 53,4 milioni di dollari in premi in denaro, un po’ meno dei circa 57 milioni di dollari dell’anno scorso.

Il montepremi Us Open 2020