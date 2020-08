Open Crea – primi nomi nel maschile

Si sta delineando il quadro delle iscrizioni nell’ormai prossimo Open CREA sui campi del Country Club Cuneo (10-23 agosto).

Soprattutto in campo maschile i nomi sono di spicco e assicurano una seconda settimana, quella decisiva per l’assegnazione del titolo, di altissimo livello. Scorrendo la lista spiccano i 2.1 Matteo Arnaldi, semifinalista al Bonfiglio 2019 e recente vincitore a Torino dell’Open targato Racchetta d’Oro numero 60 della storia, Enrico Dalla Valle, 22enne ravennate attualmente numero 420 del ranking mondiale, quindi i 2.2 Edoardo Eremin e Alessandro Petrone, regolarmente impegnati negli allenamenti presso il Tc Sanremo dove scambiano spesso con il top 100 ATP Gianluca Mager, i 2.3 Juan Pablo Paz, già top 300 ATP, l’emergente Lorenzo Rottoli ed il siciliano Alberto Cammarata.

Da seguire con interesse anche il portacolori locale Andrea Gola, determinante per la salita in serie B della squadra del Country Club, ed il torinese Stefano Reitano. Diversi anche gli altri seconda categoria, provenienti da più regioni d’Italia, a testimonianza della risonanza assoluta della rassegna in un centro da sempre molto forte sotto il profilo organizzativo. L’Open CREA presenta un montepremi complessivo di 8000 euro (5000 per il draw maschile e 3000 per quello femminile).