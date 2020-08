Georgina Garcia Pérez sul torneo di Palermo: “la sicurezza è zero, nessuno ci controlla”

Georgina Garcia Pérez, giovane spagnola che ha partecipato alle qualificazioni del WTA International di Palermo, ha raccontato a Eurosport come sono state le sue giornate nel torneo italiano.

L’iberica dichiara che il torneo sta andando avanti praticamente come se non ci fosse una pandemia.

“Qui, ognuno fa quello che vuole. Ho visto persone che andavano al supermercato, persone senza mascherina che entravano in albergo, giocatrici che scattavano foto con i loro fan, altri che passeggiavano per la città, ecc. La WTA dice che dovremmo stare in camera, dovremmo mangiare in camera, non dovremmo lasciare l’albergo ma la prima cosa che ho visto è stata la gente che entrava e usciva senza sosta. E nessuno dice niente, la sicurezza è zero, nessuno ci controlla”, ha concluso la tennista.