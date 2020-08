Richard Gasquet : “È uno scandalo che le tenniste di Palermo siano in albergo con i turisti”

Richard Gasquet, ex Top 10 mondiale e una delle figure di spicco del tennis francese, ha assicurato questa domenica che si recherà negli Stati Uniti per partecipare agli US Open 2020. Il 34 enne tennista transalpino ritiene che le condizioni in cui si giocherà l’evento americano siano sicure.

“Non ho paura di andare a New York perché saremo confinati nello stesso albergo. Ci sono disoccupati in tutto il mondo, non andrò in giro a piangere per la nostra situazione. Ci sono cose più difficili che essere un tennista”, ha confessato il francese.

Gasquet è rimasto comunque arrabbiato nell’apprendere che al WTA di Palermo i tennisti condividono l’albergo con persone che non hanno nulla a che fare con la competizione. “E” uno scandalo assoluto che le tenniste siano nello stesso albergo con dei turisti. Non so come la WTA possa accettarlo. L’hotel dovrebbe essere riservato al 100% ai giocatori e alle loro squadre. Se non puoi farlo, tanto vale cancellarlo”.