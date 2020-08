Un altro ritiro: Qiang Wang, 29 esima WTA, non giocherà agli US Open e rompe la collaborazione con Drouet

La numero cinese Qiang Wang non giocherà i tornei di Cincinnati e US Open a causa delle preoccupazioni per il coronavirus.

“Sono molto triste di dover fare questo annuncio. A causa delle restrizioni imposte e dei problemi di sicurezza (dovuti al coronavirus) io e il mio staff abbiamo deciso di rinunciare ai tornei di Cincinnati e US Open. Questa è una decisione difficile per me. Voglio ringraziarvi tutti per lo sforzo e spero di rivedervi negli Stati Uniti l’anno prossimo”.

Nella stessa dichiarazione, la Wang afferma la fine della collaborazione con il suo allenatore Thomas Drouet: “Sarò per sempre grata! Auguro a Thomas e alla sua famiglia il meglio ”.