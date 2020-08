WTA Palermo: Il programma completo di Domenica 02 Agosto

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Varvara Gracheva vs Martina Trevisan

2. Lara Arruabarrena vs Martina di Giuseppe

3. Elena-Gabriela Ruse vs [7] Kaja Juvan

4. [4] Oceane Dodin vs Yanina Wickmayer

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Tereza Martincova vs [6] Aliaksandra Sasnovich

2. Nadia Podoroska vs [8] Ysaline Bonaventure

3. Marta Kostyuk OR [Alt] Daniela Seguel vs [5] Liudmila Samsonova

4. [2] Aliona Bolsova OR [WC] Melania Delai vs Bibiane Schoofs OR Laura Ioana Paar