TAG Heuer e MTA insieme: una partnership che guarda al futuro

Un brand di assoluto spessore mondiale come TAG Heuer si unisce a una realtà solida e innovativa come la Milano Tennis Academy. Un’azienda sinonimo di qualità, prestigio e lusso grazie ai propri orologi, cronografi e non solo, al fianco di una struttura che del tempo e della velocità di affermarsi nel panorama tennistico ha fatto i suoi punti di forza. Due realtà che cominciano un percorso fianco a fianco grazie alla nuova partnership siglata. TAG Heuer è legata al mondo della racchetta in tanti modi, con tanti ambassador del tour come Alex De Minaur e Denis Shapovalov, oppure la partnership con il torneo WTA di Palermo che a breve ridarà il via al circuito femminile, o ancora quella del recente passato con le Next Gen Atp Finals di Milano, il torneo che vede in campo i migliori otto under 21 di ogni stagione. Ora si aggiunge anche l’accordo con la Milano Tennis Academy, il primo con un’accademia, novità che testimonia alla perfezione come a poco più di due anni dalla sua fondazione MTA sia già uno dei poli agonistici più importanti d’Italia, grazie a una sede all’avanguardia (lo Sporting Milano 2), tecnici di valore assoluto e una supervisor d’eccezione come la vincitrice del Roland Garros 2010 Francesca Schiavone.

“Siamo onorati del fatto che un brand della portata di TAG Heuer abbia deciso di far parte del progetto Milano Tennis Academy – commenta il general manager MTA Piercarlo Guglielmi -, dimostrando così di condividere i nostri obiettivi. TAG Heuer vuole puntare su dei giovani d’eccellenza: è questo il comune denominatore fra gli investimenti sui talenti del circuito Atp e la scelta della partnership con MTA. Ci uniamo in una partnership che guarda al futuro e che è assolutamente coerente con l’idea di qualità alla base di tutti i nostri progetti”. Tutti i coach di punta della MTA diventeranno ambassador del brand, ma c’è di più, perché Lisa Pigato diventerà atleta testimonial di TAG Heuer. Ad appena 17 anni la stellina della MTA è una delle più grandi speranze del tennis italiano ed è già lanciata nel mondo delle professioniste, con due titoli internazionali nel proprio palmarès, e ora entra in una famiglia che già annovera star del calibro di Felix-Auger Aliassime e Frances Tiafoe, oltre ai già citati De Minaur e Shapovalov. La voglia di puntare sui giovani, il focus su eccellenza e qualità, l’attenzione alla crescita dei campioni di domani e lo sguardo rivolto al futuro: gli stessi valori che ogni giorno i tecnici della Milano Tennis Academy portano in campo. E che adesso condividono con un partner da numeri 1.