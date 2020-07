Bob e Mike Bryan “Dobbiamo essere pazzi per giocare da così tanto tempo insieme”

I fratelli Bob e Mike Bryan, forse la miglior coppia di doppio di sempre, hanno rilasciato un’intervista all’ATP dove hanno parlato di diversi argomenti.

“Bisogna essere davvero pazzi per poter competere con la stessa persona per così tanto tempo. Credo che il fatto che condividiamo lo stesso DNA sia l’unica spiegazione. Abbiamo lo stesso sangue, siamo stati vicini per tutta la vita e non capiamo l’esistenza stessa della vita senza la presenza dell’altro. Il nostro legame è indissolubile ed è questo che ci ha permesso di condividere tanti anni di circuito”.

Bob e Mike Bryan rivelano ciò che è più complicato quando si è in competizione con lo stesso partner per così tanto tempo nel doppio:

“Quando sei con qualcuno per qualche stagione ti senti un po’ stanco e a un certo punto cerchi un nuovo partner con cui giocare. È difficile gestire le sconfitte perché dopo gli incontri possono volare insulti con il proprio partner e se non si ha un legame forte come il nostro non lo si può sopportare”, sottolineano.