Us Open: ecco il protocollo sanitario e le misure sugli alloggi

L’USTA ha rilasciato il protocollo di sicurezza e le misure sanitarie per gli US Open che inizieranno il 31 agosto.

Tra le misure ci sono punti importanti che meritano di essere evidenziati:

– L’alloggio sarà limitato a due hotel (Long Island Marriott e Garden City) e l’alloggio locale (cioè le case private) è proibito.

– I giocatori avranno la possibilità di essere accompagnati da tre membri della squadra tecnica, anche se solo uno potrà essere presente in campo quando i tennisti giocheranno il loro match.

-Tutti i tennisti e il loro staff di allenatori saranno sottoposti a screening per la ricerca del coronavirus non appena arrivati in hotel e non potranno lasciare l’hotel fino a quando il risultato non sarà arrivato. Quando ciò accadrà i tennisti potranno allenarsi negli impianti degli US Open senza bisogno di quarantena. Un secondo test sarà effettuato 48 ore dopo il primo e durante il torneo i tennisti saranno regolarmente sottoposti a test.

-L’uso di mascherina sarà obbligatorio in ogni momento, tranne che durante gli allenamenti e le partite.