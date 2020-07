Troicki, che è risultato positivo al coronavirus a giugno, dice di aver contratto il virus a febbraio

Viktor Troicki, uno dei tanti giocatori che ha preso il coronavirus dopo l’Adria Tour, ha dichiarato di aver preso il covid-19 quattro mesi prima, durante un viaggio in India.

“Credo di aver preso il coronavirus a febbraio quando sono andato in India con mia moglie, anch’essa risultata positiva. Quella settimana ho passato un brutto momento e ho dovuto rinunciare al secondo turno del torneo con sensazioni che non avevo mai avuto in tutta la mia vita. Sono stato a letto per una settimana, ma fortunatamente le cose sono migliorate dopo”, ha confessato in una dichiarazione a ‘Sport Klub’.

Troicki ha anche rivelato come si è sentito questa volta. “Ho perso l’olfatto e il gusto. Anche mia moglie non si sentiva bene. Ed era incinta, quindi aveva sintomi molto peggiori dei miei”.