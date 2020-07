Franco Davin ha avuto il coronavirus: “Pensavo di morire”

L’argentino Franco Davin, ex allenatore dell’italiano Fabio Fognini e dei connazionali Juan Martín del Potro e Gastón Gaudio, gli è stato diagnosticato il COVID-19 all’inizio di questo mese e ha detto a La Nación che pensava di morire.

Davin, che ha portato Fognini nella top 10, Del Potro al titolo degli US Open 2009 e Gaudio al Roland Garros 2004, ha 50 anni, un buon fisico e nessuna malattia precedente. Ex tennista, l’attuale allenatore del britannico Kyle Edmund, vive da alcuni anni a Miami, dove ha trascorso la quarantena a casa con la sua famiglia, cercando di preservare il figlio più giovane, Nacho, che ha la sindrome di Down ed è nelle persone con maggiore rischio. “Ho avuto la sensazione che a Miami sarebbe stato simile a quello che è successo a New York (in termini di infezione), perché è un posto dove passa molta gente. Ma non è successo: poi hanno cominciato ad aprire, è iniziato il tennis e la vita normale. Lavoro con molti ragazzi di 18, 20 e 22 anni, che apparentemente sono asintomatici e sembrano essere solo portatori del virus. Quando ho fatto il test ed è risultato positivo , tutte le persone che erano state con me sono state sottoposte al test e nessuno aveva sintomi o il virus. Così ho avuto la sensazione di non avere la malattia. Ma in quello stesso fine settimana ho iniziato ad avere la perdita del gusto e olfatto. Lì mi sentivo già un po’ meglio fisicamente”, ha rivelato l’allenatore, che ha detto che pensava di avere l’influenza.

“Il quarto e quinto giorno poi le cose sono andate peggio , la tosse e il fiato corto sono iniziati. Questa è la cosa peggiore. Nel mio caso è quello che mi ha fatto più spaventare perché abbiamo letto quello che succedeva nel mondo. Ho amici italiani che mi hanno detto una cosa, gli spagnoli un’altra. Mi ha fatto molto comodo avere un misuratore di saturazione di ossigeno nel sangue, per esempio”.

Franco è rimasto a casa isolato dalla sua famiglia e solo sua moglie Mariana aveva un contattato per consegnargli del cibo fuori dalla stanza di isolamento. Senza prendere alcun farmaco, solo paracetamolo per controllare la febbre, l’argentino dice che ha passato quattro notti disperate, “La cosa peggiore è stata la mancanza d’aria, perché non si sa fino a dove può arrivare. Ero al limite. Di notte la disperazione era maggiore. La situazione era molto brutta, ho avuto un brutto momento, sentivo che stavo per morire, che mi mancava l’aria. Ho anche un amico medico, Miguel Castelán, e lo sentivo ogni giorno. Ma poi le cose dopo diversi giorni di lotta sono andate meglio”.