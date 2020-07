Dustin Brown: “Le fatture continuano ad arrivare e i giocatori non hanno più soldi”.

Dustin Brown, tennista tedesco di 35 anni, non è stato nemmeno uno dei più colpiti dalla crisi in questi tempi di pandemia, in quanto ha giocato molte esibizioni in diversi paesi e superfici. Dustin però lancia l’allarme per i problemi che stanno avendo i tennisti in questo periodo di stallo totale.

“Bisogna pagare ogni mese diverse cose e quindi ci sono segnalazioni di grande difficoltà in tutto il mondo e i giocatori sono ancora alla ricerca di giocare tornei di esibizioni per avere qualche introito . Ne ho già giocati diversi ed è bello che i giocatori abbiano una qualche entrata in queste settimane. Penso che sia un bene per tutti coloro che possono giocare perché in alcuni paesi i giocatori sono ancora in quarantena. Questo è il nostro lavoro: se non giochiamo non guadagniamo nulla”, ha detto a ‘Sky Sports’.

Brown ha elogiato l’organizzazione dell’ Ultimate Tennis Showdown della Mouratoglou Academy. “Il tennis è anche un business. Molti giocatori stanno ora lottando per la loro carriera e questa è stata una grande iniziativa che Patrick ha avviato e tutti i giocatori che hanno partecipato sono stati molto felici di poter disputare questo torneo in modo competitivo e divertirsi allo stesso tempo.”