Brutte notizie: il primo torneo del calendario ATP dopo la pandemia sarà annullato

Brutte notizie per chi ama il tennis: l’ATP 500 di Washington, il primo torneo del circuito maschile post pandemia, previsto per il 14 agosto, non dovrebbe svilgersi a causa della pandemia, ovviamente.

In un momento in cui il numero di casi di covid-19 continua ad aumentare esponenzialmente in stati come la California, il Texas e la Florida, l’organizzazione del torneo di Washington è secondo il sito web ‘Tennis BreakNews’ a giorni (o addirittura a ore) ci sarà l’annuncio della cancellazione, che potrebbe condizionare la frenetica stagione americana, che procederà poi a New York dove si giocheranno il Cincinnati Masters 1000 e gli US Open.

Secondo la stessa pubblicazione, che cita diverse fonti, il torneo di Washington ritiene rischioso da tenersi senza essere sicuri che l’Unione Europea permetta la libera circolazione dei suoi cittadini verso gli Stati Uniti. Questa decisione sarà presa solo il 1° agosto e gli organizzatori a Washington considerano la data troppo vicina all’evento (meno di due settimane).

Ricordiamo che il circuito WTA inizierà prima (3 agosto) e in Europa, con un torneo su terra a Palermo, seguito da un altro evento europeo a Praga (10 agosto), una settimana in cui si giocherà anche un torneo in Kentucky, USA.