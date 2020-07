Stefan Koubek elogio a Roger Federer: “E’ il re del Tennis”

Stefan Koubek, ex top 50 ATP e attualmente capitano austriaco della squadra di Coppa Davis, ha espresso un giudizio molto positivo su Roger Federer in un’intervista a ‘Kronen Zeitung’. L’austriaco non ha dubbi sul fatto che lo svizzero sia il miglior tennista che abbia mai calpestato un campo da tennis.

“E’ il re del tennis. Il migliore di tutti i tempi, senza alcun dubbio. E’ un bene per i tifosi, per lo sport che continua a praticare a questa età. Vorrei che potesse giocare almeno altri cinque anni”, ha confessato Koubek