I dubbi di Novak Djokovic. Il serbo ritorna in Spagna

Novak Djokovic, numero uno del mondo, è tornato a Marbella, in Spagna, dove ha casa, per continuare la prossima tappa della sua preparazione per il ritorno nel circuito. Secondo fonti vicine al tennista serbo, Djokovic non ha ancora deciso se andare agli US Open e nei prossimi giorni sceglierà il modo migliore per tornare nel tour.

Sul tavolo c’è, naturalmente, il viaggio negli Stati Uniti e giocare gli US Open, ma non è esclusa la possibilità di tornare solo su terra , con un occhio al Roland Garros.

Rafael Nadal, ad esempio, si è allenato solo sulla terra e sembra pronto a perdere il Grand Slam americano.