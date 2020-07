Bett1 ACES -Tempelhof: Jannik Sinner è in finale (con il video della partita)

Jannik Sinner vola in finale nell’ esibuzione Bett1 ACES’ 2 che si svolge nell’hangar dell’aeroporto di Tempelhof (hard).

L’azzurro ha sconfitto in semifinale Roberto Bautista Agut, n.11 del mondo, con il risultato di 76 (5) 62.

Domani in finale sfiderà uno tra Thiem o Haas.

Nel primo set Sinner sotto per 1 a 3 recupera il break nel sesto gioco e impattava sul 3 pari.

Sul 5 a 4 in suo favore, dal 15-40, mancava due palle set ed in qualche modo L’iberico teneva il servizio e si portava sul 5 pari.

Nel gioco successivo era Sinner che dallo 0-40 annullava tre palle break consecutive e teneva il servizio portandosi sul 6 a 5.

Si andava al tiebreak e qui Sinner sotto per 2 a 4 dopo essere stato avanti per 2 a 0, impattava sul 5 pari dopo aver recuperato un altro minibreak sul 4 a 5. Proprio sul 5 pari l’azzurro metteva a segno il minibreak decisivo chiudendo poi con il servizio la frazione per 7 punti a 5.

Nel secondo set Jannik brekkava l’avversario nel primo ed al settimo gioco chiudendo la pratica per 6 a 2 dopo aver tenuto ai vantaggi, ma senza annullare palle break l’ultimo turno di battuta dell’incontro.