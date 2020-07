Per Feliciano Lopez il tennis ha bisogno di ripartire. Madrid forse con più pubblico

Feliciano López, direttore del Mutua Madrid Open, è fiducioso che il torneo spagnolo si giocherà con la presenza di pubblico.

“Siamo molto fiduciosi di poter fare un torneo con gli spettatori. Se non avremo una nuova ondata di covid-19 a luglio o agosto, crediamo di poter avere una percentuale di spettatori ancora maggiore rispetto a quanto preventivato.”.

Feliciano López ha parlato anche della sicurezza necessaria dopo i recenti eventi dell’Adria Tour:

“Ogni torneo dovrà garantire ancora più sicurezza dopo quello che è successo all’Adria Tour in Serbia. So bene anche che quando decidiamo di andare avanti con un torneo ci prenderemo dei rischi (…) Penso però che il tennis debba ritornare. Se faremo le cose nel modo migliore, con un protocollo per giocatori e allenatori, avremo la possibilità di competere di nuovo e questo è ciò di cui abbiamo bisogno”.