Severin Luthi dichiara che Federer non si ritirerà alla fine del 2021

Severin Luthi, allenatore di Roger Federer e persona molto fidata per Roger, ha parlato questo giovedì del futuro del suo giocatore e si è lasciato sfuggire alcune frasi che stanno rendendo molto felici i tifosi del campione svizzero, legate al momento in cui il 20 volte campione del Grand Slam intende ritirarsi.

“La mia opinione è che Roger non si ritirerà alla fine del 2021, quindi queste speculazioni non hanno assolutamente senso. Ama ancora la vita nel circuito e credo che andrà in pensione solo quando si sarà stancato della vita che conduce ora e dei viaggi. Non credo proprio che la prossima stagione sarà la sua ultima”, ha dichiarato Luthi, che ha parlato del suo futuro post-Federer. “Dovrò cercare altre sfide. Naturalmente sarà difficile trovare qualcosa di così stimolante come lavorare con Roger, ma sapevo già che sarebbe stato difficile fare di meglio.”

E come si sta riprendendo Federer dal doppio intervento al ginocchio destro? “La verità è che l’infortunio è arrivata nel miglior momento possibile, con i circuiti fermi. Questo lo rende meno emotivamente influenzato e anche meno danneggiato dalla questione delle classifiche. È felice di passare questo tempo con la sua famiglia, ma è molto determinato e ambizioso e vorrà tornare in grande stile”.