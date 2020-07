Ranking WTA: gli Stati Uniti dominano con 40 giocatrici in Top-300, segue la Russia a 24. L’Italia non arriva a quota dieci

Analizziamo la classifica WTA di singolare dal punto di vista delle varie nazioni: gli Stati Uniti comandano in lungo e in largo con ben quaranta giocatrici posizionate in Top-300, ben diciassette di queste si trovano tra le prime cento. Al secondo posto della classifica troviamo la Russia, mentre a chiudere il podio è l’Australia.

Sono solo otto, invece, le tenniste italiane tra le prime trecento del mondo: Giorgi e Paolini le due Top-100, seguite da Gatto-Monticone, Trevisan, Cocciaretto, Errani, Di Giuseppe e Caregaro.

CLASSIFICA PER NUMERO DI GIOCATRICI IN TOP-300:

40 – STATI UNITI (17 Top-100)

24 – RUSSIA (7 Top-100)

16 – AUSTRALIA (9 Top-200)

15 – CINA (5 Top-100)

14 – ROMANIA (5 Top-100)

13 – FRANCIA (4 Top-100)

12 – GERMANIA (5 Top-100)

11 – REPUBBLICA CECA (8 Top-100)

10 – SPAGNA (4 Top-100), GIAPPONE (3 Top-100)

9 – SVIZZERA (2 Top-100)

8 – BELGIO (6 Top-200), UCRAINA (3 Top-100), ITALIA (2 Top-100: Giorgi, Paolini)

7 – GRAN BRETAGNA (2 Top-100), SERBIA (3 Top-200)

6 – OLANDA (1 Top-10), POLONIA (2 Top-50), SLOVACCHIA (1 Top-100)

5 – CANADA (2 Top-200), CROAZIA (2 Top-30)

4 – KAZAKISTAN (3 Top-100), BIELORUSSIA (2 Top-100), SLOVENIA (2 Top-100), BULGARIA (2 Top-200), UNGHERIA (1 Top-100)

3 – GRECIA (1 Top-20), LETTONIA (2 Top-50), TAIPEI (1 Top-100), TURCHIA (1 Top-200)

2 – ARGENTINA, AUSTRIA (1 Top-200), BRASILE, GEORGIA, LUSSEMBURGO, MESSICO, ESTONIA (2 Top-100)

1 – CILE, COLOMBIA, DANIMARCA, EGITTO, INDIA, COREA DEL SUD, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA, PARAGUAY, MONTENEGRO (1 Top-100), THAILANDIA, SVEZIA (1 Top-50), PORTO RICO (1 Top-100), TUNISIA (1 Top-50)