L’educazione di Matteo Berrettini (Video)

Matteo Berrettini ha vinto ieri la prima edizione dell’ Ultimate Tennis Showdown, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in finale, in una partita in cui l’azzurro si è unito ai tanti giocatori che sembrano non apprezzare molto il padre del 21 enne greco.

Il 23enne romano si è infastidito perché Apostolos Tsitsipas ha parlato tra la prima e la seconda di servizio e Matteo gli ha chiesto in maniera garbata di smettere di farlo. La settimana scorsa, Corentin Moutet si è lamentato della stessa cosa, anche se in modo molto meno educato.