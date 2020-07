Campionato Serie A1 Maschile: I risultati completi della seconda giornata con alcuni comunicati ufficiali dei circoli

Archiviata la maratona tennistica di domenica scorsa, dominata dalla lotteria dei tie break, il CT Maglie si trova ad affrontare un’altra difficile sfida contro il TC Match Ball di Siracusa. I siciliani, già semifinalisti l’anno scorso per lo scudetto, sono reduci dalla sconfitta subita per opera dei campioni d’Italia del Selva Alta di Vigevano e sono, come i salentini, alla ricerca di punti per uscire dalla zona play out.

Si preannuncia un incontro molto equilibrato nel quale, a parità di valore delle squadre, sarà da tenere in conto il fattore campo.

A disposizione per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo, la stessa rosa di domenica scorsa dalla quale attingere per la formazione. Il francese Geoffrey Blancaneaux (ATP 267 e 1.20); l’olandese Jelle Auke Sels (ATP 384 e 2.1); Erik Crepaldi (2.2); Francesco Garzelli (2.3); Lorenzo Maria Lorusso (2.4); Daniel Bagnolini (2.4); Mattia Leo (2.5); Silvio Mencaglia (2.7); Gabriele Frisullo (2.8); Alessio Giordano (2.8); Luigi Corrado (2.8); Samuel Spano (3.2), Alessio Francesco André Lefebvre (3.3); Marco Baglivo (3.4); Salvatore Francesco Montagna (3.4).

I siracusani avranno a disposizione il Top 100 ungherese Attila Balazs (ATP 76 e 1.2), il portoghese Pedro Barreiros Cardoso De Sousa (ATP 110 e 1.12), il tedesco Yannick Maden già impiegato domenica scorsa (ATP 149 e 1.10), l’austriaco Sebastian Ofner (ATP 163 e 1.15), Antonio Massara (2,2), Alessandro Ingarao (2.3), Ettore Zito (2.4), Alessio Siringo (2.4) ed Eros Siringo (2.5).

In serie B la squadra magliese sarà in trasferta contro il CT Brindisi che domenica scorsa ha superato il CT Barletta “Simmen” e guida la classica nel girone. Dubbi sulla formazione per l’impegno concomitante della A1 a Siracusa e quindi sarà comunicata all’ultimo momento.

Impegno decisivo per le ragazze della D1 che saranno impegnate a Mesagne nella partita decisiva per la qualificazione ai play off per la promozione in serie C. Capitanate da Marco Cezza, sono in squadra Asia Pellegrino, Ginevra Puce, Silvia Romano, Elena Luceri, Emily Di Giannantonio e Angelica Nocco.

Per Baglivo: “In questo fine settimana saremo impegnati su tre fronti. Partite molto difficili le quali saranno decisive per il proseguimento dei campionati. I ragazzi e le ragazze sono caricati al massimo per affrontare adeguatamente questi impegni”.

La squadra di serie A1 partirà in pullman sabato mattina presto per la volta di Siracusa, con tappe intermedie per non affaticare molto i giocatori.

Gli incontri del CT Maglie di A1 e B inizieranno alle ore 15.

Grande prova di carattere dei ragazzi del Ct Palermo i quali, sotto 3-1 dopo i 4 singolari a Bari, vincono entrambi i doppi regalando al sodalizio siciliano il primo punto del campionato, dopo il ko di domenica 5 luglio contro Forte dei Marmi. La sfida termina quindi 3-3.

Ottima performance del ventottenne Omar Giacalone che batte in due set, 64 62, lo spagnolo Oriol Roca Batalla numero 365 al mondo.

Negli altri tre singolari il giovane Matteo Iaquinto cede in due parziali a Benito Massacri, mentre solo al super tiebreak il mancino Claudio Fortuna e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera hanno alzato bandiera bianca al cospetto di Lorenzo Brunetti e Andrea Pellegrino, quest’ultimo punta di diamante della compagine del circolo pugliese.

In particolare, un pizzico di rammarico pe il ko di Fortuna il quale conduceva al match tiebreak per 6 a 2.

Nei due doppi, molto bene le coppie della squadra palermitana. Giacalone – Margaroli hanno vinto un gran match contro Roca Batalla e Pellgrino, altrettanto importante ai fini del 3-3 finale il successo di Iaquinto insieme a Gomez Herrera.

Nell’altra gara del girone Tc Italia batte Torre del Greco col punteggio di 4-2.

Le parole del capitano del Ct Palermo Davide Cocco:

“Siamo molto contenti di aver conquistato un punto che al termine dei singolari sembrava complicato portare a casa – commenta il capitano – un pari che potrebbe rivelarsi assai prezioso. Peccato in particolare per il match perso da Fortuna il quale conduceva al supertiebreak 6-2 contro Brunetti e che ci poteva consentire di andare avanti 2-0 dato che poco prima un super Giacalone aveva sconfitto il forte iberico Roca Batalla”.

“Molto bravi i ragazzi – conclude Cocco – a vincere i doppi con grande autorevolezza, siamo un gruppo e coeso e affiatato e già siamo proiettati con fiducia al match di domenica in Campania, pur sapendo che sarà assai complicato”.

Per quanto concerne le altre due siciliane impegnate nel massimo campionato, doppio successo di Match Ball Siracusa e Vela Messina, contro Ct Maglie 4-2 e Tc Parioli Roma 5-1.

Definirla sorpresa sarebbe perfino riduttivo, perché la vittoria dei ragazzi del Tennis Club Crema nella trasferta a Vicenza è una sorta di miracolo sportivo. Senza i due elementi di punta del team, Paolo Lorenzi e Adrian Ungur, e di fronte a una squadra – il Tennis Comunali Vicenza – in grado di schierare due big del tennis italiano come Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano, il cammino dei ragazzi di Armando Zanotti pareva decisamente in salita. Tanto che un pareggio sarebbe stato soddisfacente. Invece i cremaschi hanno fatto molto di più, strappando al fotofinish uno splendido successo per 4-2 che, a una sola giornata dal termine, li lancia in testa alla classifica del Girone 3 a quota 4 punti, come i liguri del Tc Genova 1893 (a loro volta a segno per 4-2 contro il Tc Sinalunga). Il capolavoro è stato confezionato nella seconda parte della giornata, dopo che i primi tre singolari avevano rispettato esattamente i pronostici: Crema a segno col giovane del vivaio Samuel Vincent Ruggeri (comodo 6-2 6-0 a Gabriele Bosio) ma Vicenza in vantaggio per 2-1 grazie ai suoi assi Fabbiano (6-3 6-4 a Sinicropi) e Cecchinato, passato con un doppio 6-2 su Andrey Golubev. A quel punto è stato bravissimo l’altro “vivaio” Lorenzo Bresciani, che contro Giovanni Peruffo ha raddrizzato un match iniziato male, ribaltando il 6-1 del primo set e andando a vincere due tie-break (1-6 7-6 10/7 il punteggio finale) che hanno tenuto vive le speranze del Tc Crema.

Nemmeno nelle più rosee aspettative, gli ospiti avrebbero pensato di tornare coi tre punti, invece il campo ha consegnato a Crema un successo preziosissimo. La coppia Bresciani/Sinicropi ha firmato il punto del sorpasso spuntandola per 6-4 6-3 su Bosio e Peruffo, mentre nel campo accanto maturava lentamente l’impresa di Golubev e Vincent Ruggeri, opposti a Cecchinato/Fabbiano. I due cremaschi hanno iniziato ad assaporare l’impresa quando, dopo aver vinto il primo set, sono volati avanti di un break nel secondo (6-4 e 2-0), ma in quel momento è arrivata la risposta dei rivali, che con quattro game di fila hanno ripreso in mano il parziale, pareggiando poi i conti. Nel long tie-break finale, i veneti sono scappati subito sul 3-0 e poi sul 4-1, con due servizi a disposizione, ma Golubev e Vincent Ruggeri sono rimasti appiccicati punto dopo punto, fino a ritrovare la parità sul 6-6. E da quel momento hanno completato il miracolo, vincendo 4 degli ultimi 5 punti e chiudendo con il punteggio di 4-6 6-4 10/7. “È una delle vittorie più belle e inaspettate nella storia recente della nostra Serie A1 – ha detto il capitano Armando Zanotti –, frutto di una squadra davvero fantastica. Oggi non ci avrebbe creduto nessuno, ma nei doppi l’affiatamento dei ragazzi e l’abitudine a giocare insieme hanno fatto la differenza. Siamo davvero felicissimi e guardiamo con fiducia all’ultimo match del girone”. Lo giocheranno domenica 19 luglio (alle 10) al Ct Sinalunga, col sogno di agguantare addirittura le semifinali scudetto.

Ecco i risultati della seconda giornata e le classifiche

GIRONE 1

Sporting Club Sassuolo – Selva Alta Vigevano 3-3

Filippo Baldi (Vigevano) b. Michele Vianello 6-3 6-2

Enrico Della Valle (Sassuolo) b. Tommy Robredo 6-3 7-6(8)

Roberto Marcora (Vigevano) b. Blaz Rola 7-6(5) 6-4

Federico Bondioli (Sassuolo) b. Simone Camposeo 4-6 6-1 10-5

Baldi/Robredo b. Della Valle/Vianello 6-0 6-3

Rola/Mazzoli b. Marcora/Dadda 6-3 6-4

Tc Match Ball Siracusa – Ct Maglie 4-2

Erik Crepaldi (mAGLIE) b. Antonio Massara 6-3 6-2

Alessandro Ingarao (Siracusa) b. Francesco Garzelli 6-2 6-2

Attila Balazs (Siracusa) b. Geoffrey Blancaneaux 6-2 6-2

Daniel Bagnolini (Maglie) b. Ettore Zito 2-6 7-5 10-8

Balazs/Ingarao b. Crepadi/Garzelli 6-2 6-4

Massara/Zito b. Blancaneaux/Bagnolini 7-5 4-6 10-3

Classifica

4 (2) Sporting Club Sassuolo

4 (2) Selva Alta Vigevano

3 (2) Tc Match Ball Siracusa

0 (2) Ct Maglie

GIRONE 2

Ctd Massa Lombarda – Park Tennis Club Genova 2-4

Lorenzo Musetti (Genova) b. Francesco Forti 3-6 7-5 10-7

Luciano Darderi (Massa Lombarda) b. Simone Bolelli 7-6(4) 2-6 10-3

Alessandro Giannessi (Genova) b. Julian Ocleppo per rinuncia

Lorenzo Rottoli (Massa Lombarda) b. Luigi Sorrentino 6-3 7-6(5)

Bolelli/Giannessi b. Forti/Darderi 6-2 6-1

Musatti/Sorrentino b. Rottoli/De Bernardis 6-2 6-4

Ct Vela Messina – Tc Parioli Roma 5-1

Flavio Cobolli (Roma) b. Domenico Cutuli 6-4 6-4

Fausto Tabacco (Messina) b. Andrea Bessire 6-2 7-5

Bernabè Zapata Miralles (Messina) b. Matteo Fago 6-1 6-2

Giorgio Tabacco b. Francesco Bessire 6-2 7-6(6)

Zapata Miralles/Fucile b. Fago/Gandolfi 6-3 6-2

Cutuli/f.Tabacco b. Bessire/ F./Cobolli 6-4 2-6 10-7

Classifica

6 (2) Park Tennis Club Genova

3 (2) Tc Parioli

3 (2) Ct Vela Messina

0 (1) Ctd Massa Lombarda

GIRONE 3

Tc Genova 1893 – Tc Sinalunga 4-2

Federico Arnaboldi (Genova) b. Matteo Gigante 6-0 6-2

Matteo Arnaldi (Genova) b. Marco Miceli 6-2 6-3

Marcello Serafini (Sinalunga) b. Mirko Lagasio 6-2 6-4

Andrea Arnaboldi (Genova) b. Luca Vanni 7-5 6-0

A.Arnaboldi/F.Arnaboldi b. Gigante/Miceli 6-4 6-2

Vanni/Serafini b. Lagasio/Arnaldi 6-4 6-3

Tennis Comunali Vicenza – Tc Crema 2-4

Samuel Vincent Ruggeri (Crema) b. Gabriele Bosio 6-2 6-0

Thomas Fabbiano (Vicenza) b. Riccardo Sinicropi 6-3 6-4

Marco Cecchinato (Vicenza) b. Andrey Golubev 6-2 6-2

Lorenzo Bresciani (Crema) b. Giovanni Peruffo 1-6 7-6(2) 10-7

Golubev/Vincent Ruggeri b. Cecchinato/Fabbiano 6-4 4-6 10-7

Sinicropi/Bresciani b. Bosio/Peruffo 6-4 6-3

Classifica

4 (2) Tc Genova 1893

4 (2) Tc Crema

1 (2) Tc Sinalunga

1 (2) Tennis Comunali Vicenza

GIRONE 4

Tennis Club Italia Forte dei Marmi – News Tennis Torre del Greco 4-2

Gianluigi Quinzi (Torre del Greco) b. Furlanetto 3-6 6-1 10-5

Walter Trusendi (Forte dei Marmi) b. Raul Brancaccio 7-6(2) 3-6 10-7

Stefano Travaglia (forte dei Marmi) b. Gian Marco Moroni 2-6 6-3 10-2

Edoardo Graziani (Forte dei marmi) b. Giovanni Cozzolino 6-4 7-5

Furlanetto/Graziani b. Quinzi/Cozzolino 6-2 7-6(4)

Brancaccio/Moroni b. Travaglia/Trusendi 6-4 7-5

Sg Angiulli Bari- Circolo del Tennis Palermo 3-3

Omar Giacalone (Palermo) b. Oriol Loca Batalla 6-4 6-2

Lorenzo Brunetti (Bari) b. Claudio Fortuna 6-0 4-6 10-7

Benito Massacri (Bari) b. Antonio Iaquinto 6-1 6-4

Andrea Pellegrino (Bari) b. Carlos Gomez Herrera 6-1 5-7 10-6

Giacalone/Margaroli b. Pellegrino/Roca Batalla 2-6 6-2 10-4

Gomez Herrera/Iaquinto b. Massacri/Azzalini 4-6 6-4 10-7

Classifica

6 (2) Tennis Club Italia Forte dei Marmi

3 (2) News Tennis Torre del Greco

1 (2) Sg Angiulli

1 (2) Circolo del Tennis Palermo