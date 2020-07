Roger Federer: “Sicuramente il fatto che le classifiche siano congelate è un vantaggio. Me la prendo con calma, non sono ancora sceso sui campi di gioco, ma sarò pronto per il primo gennaio”

“Sono molto felice di essere tornato in Ticino. Era da molto tempo che mancavo”. Roger Federer, pizzicato a Carona per una spot pubblicitario, si è concesso a fine giornata a una breve intervista a RSI, in cui oltre ad elogiare il Cantone a sud delle Alpi, ha anche raccontato il periodo di riabilitazione, dopo l’intervento al ginocchio, e i progetti per i prossimi mesi.

“Ho sentito che la notizia della mia presenza è circolata rapidamente, ma prima o poi tornerò in ogni caso. Mi fa molto piacere l’entusiasmo che ho trovato.”

A livello sportivo Roger può approfittare della pausa prolungata per rimettersi in forma senza dover forzare troppo i tempi: “Sicuramente il fatto che le classifiche siano congelate è un vantaggio, ma per me cambia poco. Mi permette di non avere troppe pressioni quando riprenderò a giocare e mi ha fatto sì che non dovessi essere già pronto per un appuntamento specifico tipo Wimbledon e i Giochi Olimpici. In questo momento me la prendo con calma, non sono ancora sceso sui campi di gioco, ma sarò pronto per il primo gennaio”.