Nel 2020 la Race non ci sarà. L’ATP annuncia un nuovo metodo per la qualificazione alle Finals. Varrà la classifica ATP del 09 novembre

Una delle principali novità dell’annuncio della nuova classifica ATP fino alla fine del 2020 è la sospensione della Race ATP 2020. Contrariamente a quanto avviene di solito, la Race non servirà a definire gli otto tennisti qualificati per le Finali di Londra, in quanto questa classifica non rifletterebbe chi sono stati i migliori giocatori degli ultimi 22 mesi, ma piuttosto i 12 come al solito.

L’ATP Tour vuole che il cast delle Finals non venga distorto dalla pandemia, quindi utilizzerà la classifica ATP del 9 novembre – secondo le nuove regole – per definirle. Questo scenario fa male ad alcuni giocatori che, non avendo fatto così bene nel 2019, stavano facendo un inizio di stagione fantastico, come Cristian Garin, Gael Monfils, Andrey Rublev o Daniel Evans. Daniil Medvedev, Matteo Berrettini e anche Fabio Fognini sono tre dei maggiori beneficiari.

La NextGen Finals di Milano seguirà un sistema simile a quello della ATP Finals di Londra.