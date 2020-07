Ultimate Tennis Showdown 2020: I risultati dell’ottava giornata. Vittoria per Matteo Berrettini

Questo il programma dell’ottava giornata del torneo di esibizione Ultimate Tennis Showdown 2020 che inizierà alle ore 16.

ESIBIZIONE – UOMINI: UTS Championship, cemento

16:00 Benchetrit E. (Fra) – Brown D. (Ger)



17:15 Tsitsipas S. (Gre) – Moutet C. (Fra)



18:30 Berrettini M. (Ita) – Popyrin Al. (Aus)



21:00 Lopez F. (Esp) – Gasquet R. (Fra)



22:15 Paire B. (Fra) – Goffin D. (Bel)



7️⃣ players for 3️⃣ spots…

With two matches remaining, everyone from Gasquet to Moutet still has a chance to reach the #UTShowdown semifinals!

Who joins @StefTsitsipas in the Final Four? 👇 pic.twitter.com/uKmGTPrlBA

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020